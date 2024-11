Un narcisista no concibe la realidad como algo que no pase por su propio filtro. Por ende, no basta con decir «he encontrado una nueva pasión»; tendrás que demostrarlo con una exageración casi caricaturesca, porque cualquier cosa que parezca sutil será interpretada por ellos como una trampa psicológica diseñada para atraer su atención. Así que aquí, el consejo psicológico clásico es proyectar el amor propio en tus «nuevas» actividades: yoga, pintura en acuarela, el italodisco, o el estudio del cultivo sostenible de setas en zonas urbanas.