Cómo los gigantes de la IA intentaron tomar al asalto el último reducto de la mente humana: las olimpiadas matemáticas

EL PAÍS reconstruye la historia de lo que muchos medios vendieron como “la noticia del año”, y algunos protagonistas califican de “vergüenza”: el supuesto oro olímpico de las grandes tecnológicas, que eclipsó la competición real de 600 chavales
(...) La noche de la clausura, (...) los correctores recibieron, asombrados, una noticia inesperada: OpenAI había publicado en redes que su modelo “logró un desempeño” de medalla de oro (...) Primero, no se presentaron, y segundo, su modelo jamás fue evaluado por los correctores de la IMO.
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No se ha probado con pruebas de años anteriores porque sus soluciones probablemente, SEGURAMENTE mejor dicho, ya hayan sido usadas para los datos de entreno de todas las IA actuales.