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Cómo los gigantes de la IA intentaron tomar al asalto el último reducto de la mente humana: las olimpiadas matemáticas

Cómo los gigantes de la IA intentaron tomar al asalto el último reducto de la mente humana: las olimpiadas matemáticas

EL PAÍS reconstruye la historia de lo que muchos medios vendieron como “la noticia del año”, y algunos protagonistas califican de “vergüenza”: el supuesto oro olímpico de las grandes tecnológicas, que eclipsó la competición real de 600 chavales
(...) La noche de la clausura, (...) los correctores recibieron, asombrados, una noticia inesperada: OpenAI había publicado en redes que su modelo “logró un desempeño” de medalla de oro (...) Primero, no se presentaron, y segundo, su modelo jamás fue evaluado por los correctores de la IMO.

| etiquetas: olimpiadas , matemáticas , ia , vergüenza
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2 comentarios
4 1 0 K 45 ciencia
Maelstrom #1 Maelstrom *
Uno y dos años después, con mejores modelos que entonces, y las IA siguen sin ser capaces de resolver el problema P5 de la IMO 2024 ni el P6 de la IMO 2025.

No se ha probado con pruebas de años anteriores porque sus soluciones probablemente, SEGURAMENTE mejor dicho, ya hayan sido usadas para los datos de entreno de todas las IA actuales.
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herlocksholmes #2 herlocksholmes *
#1 Y los demás problemas, sí?
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