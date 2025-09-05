edición general
Cómo las experiencias en la infancia moldean el sistema nervioso, según Harvard

El desarrollo del sistema nervioso en los primeros años de vida tiene un impacto duradero en la forma en que las personas perciben y responden a su entorno. Según un estudio reciente, realizado por el Harvard Center on the Developing Child, antes de cumplir siete años, el cuerpo ya ha fijado la mayoría de sus respuestas automáticas ante el mundo.

sistema nervioso , infancia , harvard
4 comentarios
nataliaero #1 nataliaero
No he encontrado el artículo original de Harvard. A ver si alguien lo encuentra…
keizal #2 keizal
#1 Hay varias medios con esta noticia pero ninguna pone la fuente original.
Bifaz #4 Bifaz *
#1 #2 Ahí va:
"Conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo"
developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2024/10/wp15_health_SPA
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Jarbard de Jarabaka
