Cómo es la experiencia de alojarse en un barco antiguo que sobrevivió a la Segunda Guerra y a ataques piratas

Doulos Phos es un navío de más de 100 años que resurge como hotel en la isla de Bintan, fusionando historia marítima con una experiencia para amantes de la aventura

2 comentarios
woody_alien
El Doulos Phos, el barco más antiguo del mundo, renació como hotel de lujo en Indonesia

Errrr ,,, no - es.wikipedia.org/wiki/USS_Constitution
