Cómo Dr. Seuss enseñó a los niños a rebelarse sin que sus padres se dieran cuenta

Pocos imaginarían que detrás de los colores brillantes, los personajes estrafalarios y las rimas pegadizas de los libros infantiles de Dr. Seuss se ocultan profundas capas de crítica política y social. Theodor Seuss Geisel, conocido universalmente por su seudónimo, no solo fue uno de los autores más influyentes de la literatura infantil del siglo XX, sino también un firme defensor de causas progresistas, un moralista convencido y, durante décadas, un hábil caricaturista político.