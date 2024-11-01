edición general
Cómo construir un radiotelescopio casero, económico y de código abierto

Todos los componentes, el software y la documentación son de código abierto, y están en la página del proyecto. El radiotelescopio puede detectar básicamente la emisión de hidrógeno neutro (la llamada línea de 21 cm) y de ese modo explorar la estructura de nuestra galaxia según hacia dónde se apunte. La antena está construida con cartón y se orienta con un haz de 25°, aunque aquí se puede jugar con prototipos y diseños de lo más diverso.

