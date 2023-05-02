Como China le arrebato el snooker a los ingleses

Cómo China le arrebató el snooker a los ingleses: "Dentro de veinte años no va a haber nadie con mi aspecto" Dos mundiales seguidos, once jugadores en el último torneo y un plan de Estado de veinte años: China ha derrotado a los británicos en su propio deporte. "Ding fue una especie de Yao Ming", cuenta Sergio Gutiérrez sobre Ding Junhui, el pionero que abrió la puerta.
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www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2023/05/02/644ebc65e4d4d83b118b45a
Yo también vi el torneo. Una pasada.