Como China le arrebato el snooker a los ingleses

Cómo China le arrebató el snooker a los ingleses: "Dentro de veinte años no va a haber nadie con mi aspecto" Dos mundiales seguidos, once jugadores en el último torneo y un plan de Estado de veinte años: China ha derrotado a los británicos en su propio deporte. "Ding fue una especie de Yao Ming", cuenta Sergio Gutiérrez sobre Ding Junhui, el pionero que abrió la puerta.