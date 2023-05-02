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Como China le arrebato el snooker a los ingleses

Cómo China le arrebató el snooker a los ingleses: "Dentro de veinte años no va a haber nadie con mi aspecto" Dos mundiales seguidos, once jugadores en el último torneo y un plan de Estado de veinte años: China ha derrotado a los británicos en su propio deporte. "Ding fue una especie de Yao Ming", cuenta Sergio Gutiérrez sobre Ding Junhui, el pionero que abrió la puerta.

| etiquetas: snooker , china , mundial , inglaterra
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6 comentarios
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karakol #1 karakol
Vi el torneo entero en el Crucible y Wu Yize es un auténtico espectáculo. Y es que la Armada china eran nada menos que 11 jugadores en el torneo, una barbaridad.

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#2 Forestalx
#1 A mi me relaja mucho. Es impresionante.
Yo también vi el torneo. Una pasada.
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Moderdonia #4 Moderdonia *
Siempre han sido unos maestros en meter bolas en agujeros los inventores de las bolas chinas.
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mono #5 mono
Los ingleses son expertos en inventar deportes para que otros paises les ganen.
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#3 Feliberto
Y aun así no son capaces de, entre 1.500.000.000 de chinos, encontrar a 11 para clasificarse en un mundial de futbol xD
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Cuñado #6 Cuñado
#3 Ni para el de petanca. Cómo son estos chinos, practicando los deportes que les salen de los huevos en vez de practicar los que se practican en España :shit:
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menéame