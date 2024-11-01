edición general
¿Cómo es celebrar el Año Nuevo Chino en el Gran Salón del Pueblo? (ING) (CN)  

¿Cómo es celebrar el Año Nuevo Chino en el Gran Salón del Pueblo de Pekín? En este vídeo, comparto una experiencia única e inolvidable dentro de uno de los monumentos más emblemáticos de China durante el tradicional festival Xiaonian. Desde el ambiente festivo hasta las tradiciones culturales y los momentos entre bastidores, verás cómo se celebra esta festividad tan especial en un entorno verdaderamente histórico. Si te interesa la cultura china, las tradiciones del Año Nuevo Lunar o el acceso exclusivo a importantes monumentos de China

azathothruna
Contexto.
En ese salon, tambien se hacen las reuniones para los planes quinquenales o_o :tinfoil:
