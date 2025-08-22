¿Cómo cambiar el rumbo de nuestro continente?

"Los gobiernos deben determinar a qué sectores orientar su política industrial. Deben eliminar las barreras innecesarias y revisar la estructura de las autorizaciones en el ámbito de la energía. Deben ponerse de acuerdo sobre la financiación de las colosales inversiones necesarias en el futuro, estimadas por la Comisión Europea en alrededor de 1,2 billones de euros al año. Y deben diseñar una política comercial adaptada a un mundo que se aleja de las normas multilaterales. En resumen, deben recuperar la unidad de acción."