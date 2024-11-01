·
¿Cómo blanquean dinero los narcos?
¿Te interesa conocer el proceso de blanqueo de dinero que utilizan los delincuentes? Te explico de forma sencilla como se lleva a cabo el blanqueo de dinero y cómo operan los criminales
blanqueo
dinero
narcos
actualidad
#2
fofito
Promocionando políticos?
#4
diablos_maiq
#2
apadrinar a un juez tampoco parece mala opción
#5
Torrezzno
#2
clap clap
#1
Feindesland
Por si alguien tiene un amigo la que le interese.
#3
Toponotomalasuerte
Con alcaldías de Marbella?
