Cómo aprendí a mis 50 años a reconocer y amar mis rutinas aburridas

Ahora que estoy a punto de cumplir 50 años, cada vez tengo más clara la respuesta a esta pregunta: ¿y si el verdadero secreto de la felicidad es cultivar tus pequeñas costumbres y rituales de cada día?

rutinas , felicidad
6 comentarios
#2 jaramero
Pues para mí la felicidad es no tener ninguna rutina.

Y poder tumbarme sin hacer nada durante varias horas sin pensar en lo que voy a hacer después.
magnifiqus #3 magnifiqus
#2 Pues si lo haces a menudo ya es una rutina :-P
#4 mcfgdbbn3 *
#2: Va según el tipo de personalidad (no me refiero a fechas o los astros, ya sabéis):
{0x2649} ----> Muy amantes de las rutinas, en plan de tener cada tarea a una hora. :-)
{0x264d} ----> Más que rutinas, aman el orden, tener todo control... :-D
{0x2652} ----> Este tipo de personalidad no se amolda a rutinas, busca la innovación, evitar el convencionalismo... :-)
{0x2650} ----> Expansión mental y rutina no hacen buenas migas. :-P
{0x264a} ----> Con este tipo de…   » ver todo el comentario
Pertinax #1 Pertinax *
¿Cuando descubriste lo que estás gastando en Kleenex?
Arkhan #5 Arkhan
Cada vez estoy más hasta los cojones de esas experiencias límite que hay que disfrutar a tope como si cada día fuera el último.

Para mi último día quiero un día de sofá, manta, gato, una botella de cacacola bosque verde y un bocata de mortadela barata.
