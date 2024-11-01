·
5
meneos
95
clics
Cómo aprendí a mis 50 años a reconocer y amar mis rutinas aburridas
Ahora que estoy a punto de cumplir 50 años, cada vez tengo más clara la respuesta a esta pregunta: ¿y si el verdadero secreto de la felicidad es cultivar tus pequeñas costumbres y rituales de cada día?
|
etiquetas
:
rutinas
,
felicidad
4
1
0
K
53
actualidad
6 comentarios
#2
jaramero
Pues para mí la felicidad es no tener ninguna rutina.
Y poder tumbarme sin hacer nada durante varias horas sin pensar en lo que voy a hacer después.
1
K
19
#3
magnifiqus
#2
Pues si lo haces a menudo ya es una rutina
4
K
59
#4
mcfgdbbn3
*
#2
: Va según el tipo de personalidad (no me refiero a fechas o los astros, ya sabéis):
----> Muy amantes de las rutinas, en plan de tener cada tarea a una hora.
----> Más que rutinas, aman el orden, tener todo control...
----> Este tipo de personalidad no se amolda a rutinas, busca la innovación, evitar el convencionalismo...
----> Expansión mental y rutina no hacen buenas migas.
----> Con este tipo de…
» ver todo el comentario
0
K
12
#1
Pertinax
*
¿Cuando descubriste lo que estás gastando en Kleenex?
0
K
17
#5
Arkhan
Cada vez estoy más hasta los cojones de esas experiencias límite que hay que disfrutar a tope como si cada día fuera el último.
Para mi último día quiero un día de sofá, manta, gato, una botella de cacacola bosque verde y un bocata de mortadela barata.
0
K
11
#6
cajadecartonmojada
#5
.
0
K
13
