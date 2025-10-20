Communitu Kitchen: el restaurante de alta cocina de Nueva York que deja al cliente elegir el precio: 15 o 125 dólares

En Nueva York hay un nuevo restaurante que cree que la alta cocina es un derecho universal y deja al cliente elegir si quiere pagar 15, 45 o 125 dólares por un menú degustación de entre siete y nueve platos que incluye delicias como yema de huevo curada o 'cassoulet' de cordero. El lema de Community Kitchen es: "El acceso a una buena alimentación es un derecho universal". "Para mí, la buena comida significa comida cultivada por agricultores que se preocupan por lo que hacen, traída por trabajadores tratados con dignidad y respeto, bien pagados