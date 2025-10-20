edición general
5 meneos
20 clics
Communitu Kitchen: el restaurante de alta cocina de Nueva York que deja al cliente elegir el precio: 15 o 125 dólares

Communitu Kitchen: el restaurante de alta cocina de Nueva York que deja al cliente elegir el precio: 15 o 125 dólares

En Nueva York hay un nuevo restaurante que cree que la alta cocina es un derecho universal y deja al cliente elegir si quiere pagar 15, 45 o 125 dólares por un menú degustación de entre siete y nueve platos que incluye delicias como yema de huevo curada o 'cassoulet' de cordero. El lema de Community Kitchen es: "El acceso a una buena alimentación es un derecho universal". "Para mí, la buena comida significa comida cultivada por agricultores que se preocupan por lo que hacen, traída por trabajadores tratados con dignidad y respeto, bien pagados

| etiquetas: restaurante , alta cocina , nueva york , cliente , elegir , precio
4 1 0 K 65 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Vino en el menú de 15$ y 45$ va aparte, cuesta120$ la botella. xD
0 K 20
frg #4 frg *
Menuda campaña de marketing se están cascando. Esto suena a el "don't be evil", y mira como ha acabado ...
0 K 12
Furiano.46 #2 Furiano.46
Como vayan españoles, le hunden el chiringuito
0 K 10
antesdarle #7 antesdarle
#2 recuerdo un buffet libre estilo wok que montaron en mi barrio hace años, el dueño tuvo la brillante idea de incluir toda la bebida que se quisiera en el buffet (incluida cerveza) ni os digo la gente que iba solo a beber. Naturalmente a las dos semanas quitaron la bebida ilimitada :troll:
1 K 20
#5 pandasucks
+ 30% de propina :troll:
0 K 9
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Así será la comida para permitirse que la mayoría pague 15 dolares
0 K 7
javibaz #3 javibaz
#1 luego pedirán 500 en propinas
0 K 12

menéame