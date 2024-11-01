Un comando vinculado a Vox y al sionismo podría estar detrás de una persecución contra Pablo Iglesias

Los tentáculos de la extrema derecha española y las fuentes de su financiación son cuestiones que han llegado al conocimiento público gracias a las investigaciones de diversos medios de comunicación, que han revelado los vínculos de partidos como Vox y de personalidades como Isabel Díaz Ayuso con la red de financiación del sionismo en España. Además, también han sido destapadas las identidades de algunos de sus matones, que operan desde el anonimato en redes sociales. Un trabajo que ha generado una persecución contra algunos periodistas..