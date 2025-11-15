·
Colegios dana | Los directores de la escuela pública rechazan el nuevo protocolo de emergencias de los centros
ADEP se 'opone frontalmente' al plan diseñado por Conselleria y muestra su 'preocupación' ya que 'se está cargando a los docentes con unas responsabilidades que no le corresponden'
dana
protocol emergencias
politica
3 comentarios
#1
VFR
Pues que dejen su puesto a otros que sí se preocupen por los niños
2
K
30
#2
Luiskelele
Trabajan rodeados de niños, que esperan? Salir corriendo si hay alguna emergencia y dejarles ahí?
0
K
10
#3
Jjota
Alguien se ha leido la noticia, para criticar a los docentes, tan rápido? Les están dando protocolos que no son sus competencias, ni se las pagan, además con amenazas de sanciones.
Nadie dice que no quieren cuidar a sus alumnos, eso lo harán cada día, supongo.
En mi anterior empresa las personas que se dedicaban a evacuar el edifico en caso de incendió cobraban un plus, por poner un ejemplo rápido, aparte les hacían formación sobre el tema. En este caso ni esta ni se le espera, así cuando pase algo que pasara, la culpa será de otros que al final es lo que interesa, visto lo visto.
0
K
7
