Coincidencias inesperadas

Hay un punto de coincidencia entre liberales y socialistas: todos aceptan la la idea del filósofo Locke de que sólo puede haber libertad cuando las personas acceden a las condiciones materiales necesarias para gozar de la vida. No obstante, hay una diferencia evidente: los socialistas proponen universalizar la propiedad y, para ello, la propiedad debe dejar de ser privada; en cambio, para los liberales, la libertad sólo es posible bajo la propiedad privada. Si bien, coinciden en que la libertad requiere de condiciones materiales para realizarse