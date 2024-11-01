Cohetes antiaéreos en la Guerra Civil Española: del cohete anti-pedrisco al torpedo aéreo

Aunque a menudo se asocia el desarrollo de los cohetes militares a la Segunda Guerra Mundial y a la posguerra, lo cierto es que la cohetería ya era una tecnología conocida y en evolución durante las primeras décadas del siglo XX. Países como Rusia (URSS) y Estados Unidos investigaban activamente motores de combustible sólido, estabilización por aletas y aplicaciones militares y científicas, sentando las bases de la futura artillería cohete y de la astronáutica.