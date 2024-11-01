La cofradía del Ecce Homo de Orihuela condena los ataques de Donald Trump al Papa

Víctor Bernabéu, ha cargado duramente contra estas declaraciones, saliendo en defensa del Papa León XIV y de la Iglesia Católica. Asimismo, el presidente del Ecce-Homo, clama contra la publicación de la imagen en la que Trump evoca a Jesucristo: “Es necesario denunciar con la máxima energía la suplantación de la figura de Jesucristo por parte de líderes políticos. La difusión de imágenes que presentan a dirigentes bajo rasgos propios del Señor constituye una instrumentalización e imágenes impropias que resultan en una banalización de lo sagrado