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La cofradía del Ecce Homo de Orihuela condena los ataques de Donald Trump al Papa

La cofradía del Ecce Homo de Orihuela condena los ataques de Donald Trump al Papa

Víctor Bernabéu, ha cargado duramente contra estas declaraciones, saliendo en defensa del Papa León XIV y de la Iglesia Católica. Asimismo, el presidente del Ecce-Homo, clama contra la publicación de la imagen en la que Trump evoca a Jesucristo: “Es necesario denunciar con la máxima energía la suplantación de la figura de Jesucristo por parte de líderes políticos. La difusión de imágenes que presentan a dirigentes bajo rasgos propios del Señor constituye una instrumentalización e imágenes impropias que resultan en una banalización de lo sagrado

| etiquetas: orihuela , ecce , homo , condena , trump , papa
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9 comentarios
5 2 3 K 65 actualidad
a69 #1 a69
Lo que faltaba... Ahora sí que está acabado TRUMP!!
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Cehona #3 Cehona
#1 Solo falta que le apliquen la Ordalía.
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Asimismov #5 Asimismov
#3 ¿A quién?
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Cehona #8 Cehona
#5 Taco
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#2 luckyy
Qué sensible la cofradía!!! Con los genocidios no lo es tanto
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alfon_sico #6 alfon_sico
#2 aquí venía. El resto de crímenes se ve que están bien
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Cuñado #9 Cuñado
#2 A ver, matar a miles de personas tiene un pase, pero ¿meterse con el Papa? Por ahí sí que no.
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ombresaco #4 ombresaco
Apoyar genocidios - ok
Saltarse todo tipo de acuerdos - ok
Iniciar guerras ilegales, independientemente, tanto nacional como internacional - ok
matar a negociadores - ok
criticar al papa... por ahí no pasamos
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alfon_sico #7 alfon_sico
#4 x2
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menéame