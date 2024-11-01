Código fuente completamente documentado para The Sentinel (juego de 8 bits) [ENG]

Este sitio contiene el código fuente reconstruido de The Sentinel, el clásico juego proto-VR de Geoff Crammond para BBC Micro, con cada línea documentada y (en su mayor parte) explicada. Espero que este sitio sea útil para aquellos que quieran aprender más sobre The Sentinel y cómo funciona. Se ofrece con fines educativos y sin ánimo de lucro, con el objetivo de ayudar a la gente a apreciar esta singular y atmosférica sorpresa de esta leyenda de las simulaciones de juegos.