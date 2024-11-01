edición general
Código fuente completamente documentado para The Sentinel (juego de 8 bits) [ENG]

Este sitio contiene el código fuente reconstruido de The Sentinel, el clásico juego proto-VR de Geoff Crammond para BBC Micro, con cada línea documentada y (en su mayor parte) explicada. Espero que este sitio sea útil para aquellos que quieran aprender más sobre The Sentinel y cómo funciona. Se ofrece con fines educativos y sin ánimo de lucro, con el objetivo de ayudar a la gente a apreciar esta singular y atmosférica sorpresa de esta leyenda de las simulaciones de juegos.

Qué bueno, este juego era fascinante. Y he visto que en la misma página está el código de Elite, que eso sí que era una proeza programarlo en 48K.
