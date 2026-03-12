edición general
Los coches eléctricos ya han eliminado 96.000 millones de litros de petróleo al año

El avance del coche eléctrico está teniendo un impacto mucho mayor del que muchos imaginan. A menudo se habla de ventas, de autonomía o de nuevos modelos, pero hay un dato que refleja mejor que ningún otro lo que está ocurriendo en el sector energético: la cantidad de petróleo que ya no se está quemando gracias a los coches eléctricos. Las cifras empiezan a ser realmente llamativas. Según diferentes estimaciones, los coches eléctricos han desplazado alrededor de 96.000 millones de litros de petróleo en 2025.

8 comentarios
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Alguien dirá que no es mucho,pero esto acaba de empezar
Yo no tengo uno por que no puedo pagarlo.
#2 soberao
#1 Además de tener un garaje para cargarlo porque no vas a poner una alargadera desde la ventana de tu casa a la calle.
Nokith #4 Nokith
#2 No lo veo necesario, en algunos casos, como en grandes ciudades con cargadores públicos para nada, siempre que te muevas por ciudad,el consumo es rídículo, y te lo digo porque yo tengo un eléctrico puro, no tengo garage, lo tengo en la calle, lo cargo cada 2 semanas y voy bien, eso sí, si tuviera que hacer km cada dia fuera de ciudad por interurbana, ahí te doy la razón, a no ser que quieras pasarte cada mañana media hora en un cargador rápido. Ah, y me salío más barato que la versión diesel con las ayudas del gobierno (unos 2500€ más barato). (y eso que no dí coche porque no tenía, si no en vez de 4500 me hubieran dado 7k, creo recordar).
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#4 Yo el próximo que me compre será eléctrico. Cual tienes tú?
#8 Onaj *
#4 O tienes cargador en casa o te mueves por la ciudad con coche o vas a hacer la compra en coche.

Todo eso yo lo traduzco a "sale bien si lo usas mucho".

Micha gente usa el coche al menos una hora al día para desplazarse. Pero si lo usas esporádicamente, no encaja.
#3 Grahml *
#1 Comprarse un coche no es como cambiarse de zapatos, se compra uno cuando se tiene necesidad y obviamente recursos.

Ahora, el mismo pensamiento que tú lo tendrá alguien que sí esté planteándose adquirir vehículo nuevo y tenga esos recursos.

Actualmente, y más con la entrada de los fabricantes chinos, las opciones son mayores.

Además cada vez hay más VEs de segunda mano en el mercado, muchos afectados precisamente por la rápida devaluación existente al estar la tecnología del eléctrico…   » ver todo el comentario
#5 DonaldBlake
#1 Yo no tengo uno porque me jode tirar el que me ha funcionado bien durante casi 20 años y sigue genial. Eso sí, si la gasolina se pusiese en plan prohibitivo, sería cuestión de ir mirándolo. Siempre supe que mi último coche (uno tiene una edad) iba a ser eléctrico, pero no esperaba comprarlo aún.
#7 carcamal
#1 La cosa está cambiando mucho, ya hay modelos con una razonable autonomía (400 km) y precio similar al equivalente en motor de combustión interna. Al paso que va la tecnología creo que un par de años la mayoría comprará vehículos eléctricos.
CATL (el líder chino) va a abrir dos fábricas en España, una en Zaragoza (Stellantis) y otra más avanzada de la mano de VW en Sagunto (aunque la llamen PowerCo es tecnología CATL). Además Hungría abrirá este año una fábrica de baterías BYD.
Creo que la relación calidad-precio (que ya ha cambiado mucho en los últimos 3 años) va mejorar todavía más en los próximos 3. Yo espero ver coches de 500-700 km de autonomía por menos de 25000 euros (ya existen por cierto, pero en China).
