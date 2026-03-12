Los coches eléctricos ya han eliminado 96.000 millones de litros de petróleo al año

El avance del coche eléctrico está teniendo un impacto mucho mayor del que muchos imaginan. A menudo se habla de ventas, de autonomía o de nuevos modelos, pero hay un dato que refleja mejor que ningún otro lo que está ocurriendo en el sector energético: la cantidad de petróleo que ya no se está quemando gracias a los coches eléctricos. Las cifras empiezan a ser realmente llamativas. Según diferentes estimaciones, los coches eléctricos han desplazado alrededor de 96.000 millones de litros de petróleo en 2025.
| etiquetas: eléctricos , petróleo , año , consumo , gasolina
Yo no tengo uno por que no puedo pagarlo.
Todo eso yo lo traduzco a "sale bien si lo usas mucho".
Micha gente usa el coche al menos una hora al día para desplazarse. Pero si lo usas esporádicamente, no encaja.
Ahora, el mismo pensamiento que tú lo tendrá alguien que sí esté planteándose adquirir vehículo nuevo y tenga esos recursos.
Actualmente, y más con la entrada de los fabricantes chinos, las opciones son mayores.
Además cada vez hay más VEs de segunda mano en el mercado, muchos afectados precisamente por la rápida devaluación existente al estar la tecnología del eléctrico… » ver todo el comentario
CATL (el líder chino) va a abrir dos fábricas en España, una en Zaragoza (Stellantis) y otra más avanzada de la mano de VW en Sagunto (aunque la llamen PowerCo es tecnología CATL). Además Hungría abrirá este año una fábrica de baterías BYD.
Creo que la relación calidad-precio (que ya ha cambiado mucho en los últimos 3 años) va mejorar todavía más en los próximos 3. Yo espero ver coches de 500-700 km de autonomía por menos de 25000 euros (ya existen por cierto, pero en China).