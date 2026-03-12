Los coches eléctricos ya han eliminado 96.000 millones de litros de petróleo al año

El avance del coche eléctrico está teniendo un impacto mucho mayor del que muchos imaginan. A menudo se habla de ventas, de autonomía o de nuevos modelos, pero hay un dato que refleja mejor que ningún otro lo que está ocurriendo en el sector energético: la cantidad de petróleo que ya no se está quemando gracias a los coches eléctricos. Las cifras empiezan a ser realmente llamativas. Según diferentes estimaciones, los coches eléctricos han desplazado alrededor de 96.000 millones de litros de petróleo en 2025.