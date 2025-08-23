Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones

El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar hoy en tragedia. Un hombre y una mujer que formaban parte del grupo que cruzaba de forma lenta el paso de peatones de Igrexario fue arrollado por un vehículo monovolumen de color blanco, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse. Los testigos tomaron la matrícula y la Guardia Civil ya lo está buscando.