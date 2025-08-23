edición general
Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones

El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar hoy en tragedia. Un hombre y una mujer que formaban parte del grupo que cruzaba de forma lenta el paso de peatones de Igrexario fue arrollado por un vehículo monovolumen de color blanco, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse. Los testigos tomaron la matrícula y la Guardia Civil ya lo está buscando.

efectogamonal #1 efectogamonal
Ojalá acabe algun dia en el hospital y el Karma se la devuelva con creces {0x1f525}
1 K 32
sotillo #7 sotillo
#1 Hombre eso de que acabe en el hospital espera que el hijo o hijos de esas personas sepan quién es
0 K 12
Priorat #6 Priorat *
Como está la sanidad en EE.UU. Y encima los de Ohio chungos.

(Perdón, tenía que hacer la broma).
1 K 24
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Espero que estén bien. Venía a decir la tontería de que pensaba que hablaban del estado de Ohio en EEUU. :-S
1 K 16
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Espero que hayan aprendido la lección de no tocarles los huevos a los demás.
7 K -40
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 No se puede ser mas basura humana.
2 K 26
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 no te tengas en tan baja estima.
2 K -7
sotillo #8 sotillo
#2 Eso no me lo dices a la cara
0 K 12
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 que eres, un matoncito?
0 K 7
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#2 En cambio, lo tuyo no lo solucionas ni aunque te atropellen un tranvía, un AVE, y esperranza aguirre consecutivamente.
1 K 25
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 tú por eso no sufras, galán.
1 K -6

