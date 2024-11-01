La CNMC constata una “buena” conectividad por cables submarinos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, pero advierte: toca renovar y asegurar redundancias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto negro sobre blanco una realidad que suele pasar desapercibida: Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla viven conectadas digitalmente a la Península gracias a una malla de cables submarinos que garantizan el tráfico de voz y datos. Sin estos enlaces de gran capacidad, el acceso a servicios digitales de calidad —desde la fibra hasta el 5G— sería imposible o, como mínimo, muy precario. El regulador concluye que, en general, la conectividad es “razonablemente buena” ...