El club en el que cantó Feijóo sale al paso de las críticas: al líder del PP lo invitó a subir la banda para un tema "recurrente" en su repertorio

El Garufa, un local de conciertos de A Coruña, asegura que la banda residente suele pedir que participen en el espectáculo a quienes están de cumpleaños pero omite que el Gobierno de Feijóo subvencionó con 85.000 euros a ese grupo musical en 2021, por medio de un contrato privado que fue adjudicado a dedo y sin publicidad.
| etiquetas: el garufa , feijóo , pp , banda , club , a coruña
De hecho, la canción no tiene siquiera la palabra "fruta" en su letra.
El problema es subir el video con el "me gusta la fruta", dejando claro que el líder de la oposición se pasa el respeto institucional por el arco del triunfo, y que no tiene la clase y el nivel necesario para ser presidente del gobierno (menos mal que no lo es porque no quiere).
Edito.
¿Cuánto hay que pagar por NO oírlo cantar?