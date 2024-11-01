El club en el que cantó Feijóo sale al paso de las críticas: al líder del PP lo invitó a subir la banda para un tema "recurrente" en su repertorio

El Garufa, un local de conciertos de A Coruña, asegura que la banda residente suele pedir que participen en el espectáculo a quienes están de cumpleaños pero omite que el Gobierno de Feijóo subvencionó con 85.000 euros a ese grupo musical en 2021, por medio de un contrato privado que fue adjudicado a dedo y sin publicidad.