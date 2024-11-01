edición general
El club en el que cantó Feijóo sale al paso de las críticas: al líder del PP lo invitó a subir la banda para un tema "recurrente" en su repertorio

El Garufa, un local de conciertos de A Coruña, asegura que la banda residente suele pedir que participen en el espectáculo a quienes están de cumpleaños pero omite que el Gobierno de Feijóo subvencionó con 85.000 euros a ese grupo musical en 2021, por medio de un contrato privado que fue adjudicado a dedo y sin publicidad.

fareway #1 fareway
¿Le echan un capote al patético? El PP pidiendo favores a El Ventorro, a El Garufa... de primero de narco.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo *
Los cantantes no tienen la culpa de nada.
De hecho, la canción no tiene siquiera la palabra "fruta" en su letra.

El problema es subir el video con el "me gusta la fruta", dejando claro que el líder de la oposición se pasa el respeto institucional por el arco del triunfo, y que no tiene la clase y el nivel necesario para ser presidente del gobierno (menos mal que no lo es porque no quiere).
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Creo que en este país tragamos cosas flipantes, pero vamos...OCHENTA Y CINCO MIL EUROS para un puto grupo de música que toca en un local privado...Es que es la hostia.
#2 Bravok1
Le invitaron a coca antes de subir?, mira que a Feijoo le encanta.
Bourée #3 Bourée *
#2 Se dice "enCANTA"
:troll:
Edito.
¿Cuánto hay que pagar por NO oírlo cantar?
