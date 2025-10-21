Closed on Sunday

#3: «En el cartel hace la distinción entre "nigger" y "negro", y es que existía una diferencia sustancial entre los dos términos en los Estados Unidos de mitad del siglo pasado.
Mientras que "negro" era considerado "respetable" y la manera "polite" que usaban los medios para referirse a las personas de color, e incluso lo utilizaba el propio Dr. Luther King, " nigger" era, y sigue siendo, una manera muy despectiva y cargada de odio para referirse a los afroamericanos.
Lo de "ape" ya es otro nivel y te da una idea de la cantidad de odio y desprecio que sentía el propietario de la tienda.
Eso sí, muy cristiano y con la imagen de Jesús muy a la vista.»