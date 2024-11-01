Claudia De Santis – Empótrame contra el Taquillón” Canción censurada (1967)  

Claudia De Santis (Nápoles, 1942) es considerada una de las voces más singulares de la canción italiana de los años sesenta. Tras estudiar canto lírico en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, decidió abandonar el repertorio clásico para dedicarse a la canzone popolare con un estilo propio: dramático, sensual y cargado de ironía. Su gran salto llegó en 1966, cuando debutó en el Festival di Sanremo con la formación Le Orchestre di Roma, un conjunto de músicos de estudio que mezclaba arreglos orquestales tradicionales con ritmos modernos