edición general
2 meneos
52 clics

Clase de español [Saturday Night Live]  

Hugo Antonio González Ramírez y su hermana, Maria Eugenia González Ramírez, acaban de llegar a Miami desde Cuba y asisten a su primera clase de español.

| etiquetas: español , clase , humor , snl
2 0 1 K 18 ocio
1 comentarios
2 0 1 K 18 ocio
#1 Robe7064
Loma abajo y sin frenos.
0 K 7

menéame