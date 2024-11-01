Un ciudadano arrojando un bocadillo a la policía se convierte en símbolo de la resistencia contra Trump

Una nueva versión del grafiti de Banksy del lanzador de flores ha aparecido en las calles del Washington militarizado. Ahora, el dibujo del joven manifestante con la cara tapada sujeta un bocadillo en lugar de un ramo. La elección no es casual: la noche antes de que Donald Trump anunciara el despliegue de la Guardia Nacional, cuando ya había federales desplegados en la intersección de la 14 con U Street, un hombre lanzó su bocata contra uno de los agentes y salió corriendo. Lo que podría ser un gag humorístico de manual, se ha convertido en...
Poema:
Tira una piedra
Tira otra
Inflama un poema,levanta el puño
Grita!
Ponte tú máscara
Escribe sobre los muros
Haz barricadas
Protege las calles!
Lanza un slogan
Lanza objetos
Haz un fuego
Rompe la vitrina
Transpira!
Lleva falsos papeles
Limpia tu arma,la pluma,la pintada
Si a la verdad!
Organiza un montón
No dejes pruebas
Aprende de los trabajadores
Informa a tus amigos!
Visítalos!
Filtra documentos policiales
No olvides el código secreto
Arma de la verdad a tus amigos
Haz planes!
No olvides a los mayores
Combate a los traidores
Lucha!