edición general
2 meneos
23 clics

Las cinco negaciones que definen la Europa actual

Europa niega su decadencia, niega su diversidad interna, niega su subordinación geopolítica y niega, sobre todo, la posibilidad de pensar un proyecto diferente desde su propio suelo

| etiquetas: europa , decadencia
2 0 2 K 18 politica
2 comentarios
2 0 2 K 18 politica
azathothruna #2 azathothruna
Niega sus pecados de sus ancestros, diciendo que lo merecian los colonizados, o que eso es el pasado.
Claramente, las multinacionales y los espias, dicen que no.
A tragar, colonizadores,
Deben rezar a su hijo de carpintero (de cualquier secta) que sean los rusos los que sean sus amos.
Otros serian los malos en comparacion
0 K 12
ElBeaver #1 ElBeaver
Meneo de LaHaine, directo al contenedor de basura no reciclable.
0 K 6

menéame