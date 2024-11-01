·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10532
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
9672
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
7559
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
6831
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4142
clics
Israelíes usan a un bebé como escudo humano para matar de hambre a niños palestinos
más votadas
530
El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto
447
Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”
588
Israel asalta la sede del sindicato palestino PGFTU en Nablus y toma rehenes
321
El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, pide un protocolo nacional contra el acoso escolar [Hemeroteca]
397
Once muertos, incluyendo siete menores, tras bombardeo israelí en Gaza, desoyendo el cese al fuego
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
23
clics
Las cinco negaciones que definen la Europa actual
Europa niega su decadencia, niega su diversidad interna, niega su subordinación geopolítica y niega, sobre todo, la posibilidad de pensar un proyecto diferente desde su propio suelo
|
etiquetas
:
europa
,
decadencia
2
0
2
K
18
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
2
K
18
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
azathothruna
Niega sus pecados de sus ancestros, diciendo que lo merecian los colonizados, o que eso es el pasado.
Claramente, las multinacionales y los espias, dicen que no.
A tragar, colonizadores,
Deben rezar a su hijo de carpintero (de cualquier secta) que sean los rusos los que sean sus amos.
Otros serian los malos en comparacion
0
K
12
#1
ElBeaver
Meneo de LaHaine, directo al contenedor de basura no reciclable.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Claramente, las multinacionales y los espias, dicen que no.
A tragar, colonizadores,
Deben rezar a su hijo de carpintero (de cualquier secta) que sean los rusos los que sean sus amos.
Otros serian los malos en comparacion