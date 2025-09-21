Cinco ciudadanos estadounidenses, incluidos tres niños, murieron en un ataque israelí en Líbano, según el Gobierno libanés

Cinco personas murieron, incluidos tres niños, en un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano este domingo, según el Gobierno libanés. Las víctimas eran una familia con ciudadanía estadounidense, según el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en un comunicado en el que lamentó la muerte de la madre, el padre y sus tres hijos. CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios. El ataque impactó un automóvil en Bint Jbeil, en el sur de Líbano, e hirió también a otras dos personas, informó el Ministerio de Salud liba