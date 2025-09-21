edición general
Cinco ciudadanos estadounidenses, incluidos tres niños, murieron en un ataque israelí en Líbano, según el Gobierno libanés

Cinco personas murieron, incluidos tres niños, en un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano este domingo, según el Gobierno libanés. Las víctimas eran una familia con ciudadanía estadounidense, según el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en un comunicado en el que lamentó la muerte de la madre, el padre y sus tres hijos. CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios. El ataque impactó un automóvil en Bint Jbeil, en el sur de Líbano, e hirió también a otras dos personas, informó el Ministerio de Salud liba

Supercinexin #1 Supercinexin
But that's ok.
1 K 26
Meneanauta #4 Meneanauta
#1 Nada nada, daños colaterales. Circulen
0 K 14
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 mañana les hacen otro evento como a Kirk
0 K 20
destornillador #9 destornillador
#1 no son blancos, así que no importa.
0 K 10
Meneanauta #6 Meneanauta *
Si hubiesen acordado un alto el fuego con Líbano esto no ocurriría...
0 K 14
#7 tromperri
Si no son ciudadanos de la USA blanca, cristiana, rica y conservadora no pasa nada.
Eso si, si son blancos y rubios alguna consecuencia habrá... así sea de boquilla.
0 K 9
Apotropeo #3 Apotropeo
Serían de Hamás
0 K 9
Noeschachi #5 Noeschachi
#3 Ahora que Miss Rachel es tambien kkhamas ya no hay comentario sarcástico fuera de la realidad posible
0 K 11
#2 ldoes
De verdad que este país-refugio para pedófilos tiene un imán para los niños.
0 K 8

