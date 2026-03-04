El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio complica evacuación de unos 1.500 estadounidenses

Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio hasta este martes tras el inicio de la guerra, pero la evacuación enfrenta complicaciones ante el colapso de aeropuertos y el cierre del espacio aéreo, provocando críticas contra la falta de planificación de la Administración del presidente, Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes a medios que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, asegurando que «tomará un poco de tiempo».