El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio complica evacuación de unos 1.500 estadounidenses

Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio hasta este martes tras el inicio de la guerra, pero la evacuación enfrenta complicaciones ante el colapso de aeropuertos y el cierre del espacio aéreo, provocando críticas contra la falta de planificación de la Administración del presidente, Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes a medios que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, asegurando que «tomará un poco de tiempo».

#1 Grahml
Sin duda debieron llamarlo Operación Epic Fail.
karakol #4 karakol
“La Embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel”, escribió la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén el día X.

La Embajada de Estados Unidos en Qatar también advirtió a los estadounidenses que no podían ayudar con las evacuaciones.

“Por precaución y hasta nuevo aviso, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha suspendido los servicios consulares de rutina”, dijo, y agregó que los

…
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca *
¿Ya no funciona el clásico "¡soy ciudadano americano!" de las películas para que todo el mundo les dé prioridad y alfombra roja?
calde #2 calde
Críticas a EEUU??? La culpa es de los iraníes, que se resisten!
Rixx #3 Rixx
Un plan sin fisuras :-D
