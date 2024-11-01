Cientos de medios se suman a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza

La iniciativa de RSF llega después de que en sólo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna. Más de 200 medios de comunicación de 50 países, decenas en España, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.