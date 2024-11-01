edición general
20 meneos
17 clics
Cientos de medios se suman a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza

Cientos de medios se suman a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza

La iniciativa de RSF llega después de que en sólo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna. Más de 200 medios de comunicación de 50 países, decenas en España, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

| etiquetas: periodistas , gaza , acción global , 250 periodistas asesinados
16 4 0 K 149 actualidad
6 comentarios
16 4 0 K 149 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes a las 12:00 horas del mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones.
2 K 42
repix #3 repix
Ahora que no queda ninguno.
Menuda vaxura de medios tenemos.
0 K 6
silvano.jorge #5 silvano.jorge
#3 hay medios que llevan años denunciando la situación de los palestinos. Los que cotizan en el Ibex evidentemente se deben a sus dueños.
0 K 12
#2 slimedition
Con todos mis respetos a las víctimas y sus familias, que se dejen pataletas y denuncien las cosas de la gente que realmente tienen que denunciar, esos que ocupan cargos que no deberían ocupar psicópatas, para que no puedan estar donde están. ¿O entonces dejarían de cobrar? Que se lo miren.
1 K -6
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#2 deja de culpar a los periodistas y culpa a los responsables y quienes les apoyan, también se te aplica a tí.
0 K 12
#6 slimedition *
#4 Que negativo más rápido tenemos por aquí.
1º El que se pica, ajos come. Lo que me da qué pensar.
2º Una cosa no quita la otra. Igual me propasé con el "que se dejen" y hay pieles muy finas por aquí. Pero bueno.
3º En mi comentario, creo que hasta llamo psicópatas a los responsables.
4º Me gustaría que me desarrollaras un poco por qué se me aplica a mí. Así sin conocerme...
0 K 6

menéame