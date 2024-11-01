Científicos japoneses buscan capturar luz solar en órbita para alimentar ciudades: «Es tecnología de vanguardia que convierte la ciencia ficción en seguridad energética»

¿Y si parte de la electricidad que llega algún día a tu enchufe viniera literalmente del espacio? Esa es la apuesta de Japón con OHISAMA, un pequeño satélite experimental que quiere captar energía solar en órbita y enviarla a la Tierra en forma de electricidad limpia casi continua.La idea, sobre el papel, es sencilla. Paneles en el espacio que reciben luz casi todo el día, la transforman en electricidad, la convierten en microondas y la envían sin cables a grandes antenas en la superficie, que la vuelven a convertir en kilovatios
La ventaja fundamental de la transmisión a Tierra en lugar de utilizar la electricidad en órbita es que también sirve como arma así que puedes cargarle parte del coste a Defensa.