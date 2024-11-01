edición general
Científicos japoneses buscan capturar luz solar en órbita para alimentar ciudades: «Es tecnología de vanguardia que convierte la ciencia ficción en seguridad energética»

¿Y si parte de la electricidad que llega algún día a tu enchufe viniera literalmente del espacio? Esa es la apuesta de Japón con OHISAMA, un pequeño satélite experimental que quiere captar energía solar en órbita y enviarla a la Tierra en forma de electricidad limpia casi continua.La idea, sobre el papel, es sencilla. Paneles en el espacio que reciben luz casi todo el día, la transforman en electricidad, la convierten en microondas y la envían sin cables a grandes antenas en la superficie, que la vuelven a convertir en kilovatios

No son los únicos:
El Reino Unido encargó un estudio de viabilidad:

Elon Musk anda pensando en poner datacenters en el espacio:

Y China ya ha empezado:

La ventaja fundamental de la transmisión a Tierra en lugar de utilizar la electricidad en órbita es que también sirve como arma así que puedes cargarle parte del coste a Defensa. :-D
Joer pero si esto es muy viejo ya, en los 70 ya decían los usanos y los soviéticos de hacerlo. ¿No se cansan de repetir la misma historia? ¿O es que no saben ya en qué gastar el dinero?
