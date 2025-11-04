Científicos descubren que se puede cultivar té en la Luna pero no en Marte [ITA]

Lo demuestra una simulación realizada por la Universidad de Kent, en el Reino Unido. Los resultados se presentan en Bratislava, Eslovaquia, con motivo del primer taller europeo dedicado a la agricultura espacial. Los investigadores británicos, dirigidos por Nigel Mason y Sara Lopez-Gomollon, plantaron algunas jóvenes plántulas de té en suelos artificiales diseñados para imitar la composición de los terrenos presentes en la Luna y en Marte.
| etiquetas: te , cultivo , luna , marte
En la luna no puede crecer vida porque no hay atmósfera, pero la tierra lunar puede ser aceptable para cultivo.
Marte, teniendo atmósfera, no deja crecer ni una brizna de nada, así que si el problema no es la atmósfera...
resumiendo: Musk y seguidores ya se pueden olvidar de colonizar marte; como mucho plantaremos una banderita y ya.