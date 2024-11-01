Científicos descubren que los pájaros urbanos se asustan más con las mujeres que con los hombres [ENG]

Los autores, de la Universidad de California, han descubierto que los pájaros urbanos se muestran más temerosos con las mujeres que con los hombres aunque aún no han sabido encontrarle una explicación. En particular han observado esta respuesta en herrerillos comunes y otras 36 especies de pájaros. Los hombres eran capaces de acercarse a menos distancia de estos pájaros que las mujeres antes de que echasen a volar. Esto sugiere que los pájaros son capaces de discernir el sexo del humano aunque los científicos aún no se explica cómo lo hacen.