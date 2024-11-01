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Científicos descubren que los pájaros urbanos se asustan más con las mujeres que con los hombres [ENG]

Científicos descubren que los pájaros urbanos se asustan más con las mujeres que con los hombres [ENG]

Los autores, de la Universidad de California, han descubierto que los pájaros urbanos se muestran más temerosos con las mujeres que con los hombres aunque aún no han sabido encontrarle una explicación. En particular han observado esta respuesta en herrerillos comunes y otras 36 especies de pájaros. Los hombres eran capaces de acercarse a menos distancia de estos pájaros que las mujeres antes de que echasen a volar. Esto sugiere que los pájaros son capaces de discernir el sexo del humano aunque los científicos aún no se explica cómo lo hacen.

| etiquetas: pájaros , susto , mujeres , comportamiento , animal , aves , miedo
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #1 Moderdonia *
Sobre todo al aparcar... Me refiero a que los hombres aparcan tan mal, que los pájaros se quedan a verlos para reírse.
6 K 74
Doisneau #3 Doisneau
#1 Un poco forzado, 5/10
0 K 15
Moderdonia #7 Moderdonia
#3 -Cariño, he roto la antena del coche.
-Eso no tiene importancia. ¿Cómo ha sido?
-Creo que en la segunda vuelta de campana.

-¿Cariño, he aparcado lejos de la acera?
-¿De cuál de las dos, mi amor?
3 K 49
#15 Onaj
#7 ¿Qué hacen los hombres/mujeres después de aparcar?

Pasear hasta la acera
1 K 27
A.more #4 A.more *
#1 voto por comentario genial. Total. Diplomacia, ironía, no se. Un genio
1 K 26
#14 sorecer
#1 Tirada y recogida de cable en la misma linea.. Progresa adecuadamente.
1 K 26
#9 Pitchford
This pattern remained regardless of what the men and women were wearing, what their height was or how they tried to approach the creatures.

A no ser que les cambiaran de ropa, que no creo, la ropa de las mujeres es de media mucho más llamativa. Teniendo en cuenta que las distancias de reacción habrán sido muy variables y estarán comparando medias, apuesto por la ropa.
2 K 42
Aguarrás #2 Aguarrás
Los gorriones/palomas de pueblo te ven agacharte y salen escopetados.
Aquí, las torcaces y mirlos en semanas han aprendido que mis perros pasan de ellos y me alucina lo que se acercan a ellos.
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Mark_ #10 Mark_
Por eso era Blancanieves y no Blanconabos.
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#16 Empakus
Pues yo creo que podría tener una explicación evolutiva, si, por ejemplo, las mujeres desde la prehistoria se hubieran dedicado a la caza de pájaros, mientras que los hombres lo hubieran hecho a la caza mayor...
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jdmf #13 jdmf
... buha... y a mi, cómo dice el viejo tango:
letrastango.com/letras/chorra/

...tanto me asusta una mina,
que si en la calle me afila
me pongo al lao del botón.
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#11 KaBeKa
Lo que no se asustan es de los coches, las palomas.
Un día voy a tener un sustito por detrás por las palomas que no se quitan cuando vas con el coche y he perdido la cuenta de la no muertes que han pasado. Nunca las pillas pero joder yo las veo literalmente debajo del parachoques delantero cuando paso a su altura. Me lleva a frenar porque creo que la voy a pillar y claro el de atrás si no tengo ningún coche delante, obviamente no espera que frene en ningún momento. Si es verdad que son a velocidades bajas, de ciudad.
Que huevos le echan las palomas jajajaja
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buronix #12 buronix
Yo apostaria por el timbre de la voz.
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#8 j3j3j3j3
yo tambien me asusto mas de mi mujer que de cualquier otro varon ... anda que han descubierto la rueda xD xD xD xD xD :troll:

bale bale .. cierro al salir ...:clap: :clap:
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founds #5 founds
Podría ser por el olor? Yo tengo unas cuantas amigas que si se acercan mucho acabas mareado de tanto perfumen que se echan, en cambio los hombres mucha veces un poco de desodorante y pa lante :troll:
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#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Eso dicen en el artículo. Una explicación pueden ser las feromonas, la otra la forma corporal o una combinación de ambas.
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menéame