Científicos descubren que los pájaros urbanos se asustan más con las mujeres que con los hombres [ENG]

Los autores, de la Universidad de California, han descubierto que los pájaros urbanos se muestran más temerosos con las mujeres que con los hombres aunque aún no han sabido encontrarle una explicación. En particular han observado esta respuesta en herrerillos comunes y otras 36 especies de pájaros. Los hombres eran capaces de acercarse a menos distancia de estos pájaros que las mujeres antes de que echasen a volar. Esto sugiere que los pájaros son capaces de discernir el sexo del humano aunque los científicos aún no se explica cómo lo hacen.
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-Eso no tiene importancia. ¿Cómo ha sido?
-Creo que en la segunda vuelta de campana.
-¿Cariño, he aparcado lejos de la acera?
-¿De cuál de las dos, mi amor?
Pasear hasta la acera
A no ser que les cambiaran de ropa, que no creo, la ropa de las mujeres es de media mucho más llamativa. Teniendo en cuenta que las distancias de reacción habrán sido muy variables y estarán comparando medias, apuesto por la ropa.
Aquí, las torcaces y mirlos en semanas han aprendido que mis perros pasan de ellos y me alucina lo que se acercan a ellos.
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...tanto me asusta una mina,
que si en la calle me afila
me pongo al lao del botón.
Un día voy a tener un sustito por detrás por las palomas que no se quitan cuando vas con el coche y he perdido la cuenta de la no muertes que han pasado. Nunca las pillas pero joder yo las veo literalmente debajo del parachoques delantero cuando paso a su altura. Me lleva a frenar porque creo que la voy a pillar y claro el de atrás si no tengo ningún coche delante, obviamente no espera que frene en ningún momento. Si es verdad que son a velocidades bajas, de ciudad.
Que huevos le echan las palomas jajajaja
bale bale .. cierro al salir ...