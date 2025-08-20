·
Los científicos alertan del calentamiento de los ibones del Pirineo en un verano de mucha presión turística
El último informe del Instituto Pirenaico de Ecología destaca la tendencia al aumento de las temperaturas en los meses estivales, por encima de 20 grados, y la disminución del hielo en invierno.
#2
ipanies
En menos de diez años no queda nada que ver aquí, ni nada de que vivir ya que tanto el PxxE de Lamban como el pijo de la organización delictiva de Azcon lo han apostado todo al turismo de comodidad poniendo pilonas, cables y cabinas para que los turistas suban hasta a tomar por culo para hacerse un selfie.
0
K
13
#1
Lorips_
No me afecta, tengo Anbroid
0
K
6
