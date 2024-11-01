Cien años de Carmen Martín Gaite

Las grandes cifras son una oportunidad para recuperar la memoria y la obra de las grandes figuras de las letras, incluso cuando —como es el caso de Carmen Martín Gaite— han seguido estando muy presentes para el público lector. Este año se celebra el centenario del nacimiento de la escritora originaria de Salamanca y el 25 aniversario de su muerte. Estas fechas permiten recordar por qué ha sido una de las figuras clave de la literatura española del siglo XX.