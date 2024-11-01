Los ciegos y el elefante: verdad, pluralidad y diálogo  

La primera referencia histórica de la parábola de los ciegos y el elefante se encuentra entre las escrituras jainistas llamadas āgamas (entre s.V a.C. y s.V d.C.), pese a que la idea de fondo ya existía en la India del Rig Veda (ca.1500 a.C.). En el jainismo, la parábola ilustra la doctrina del Anekāntavāda (literalmente, “la no-unilateralidad”). Según el jainismo, la realidad es tan vasta y compleja que ningún individuo, limitado por sus sentidos y por su perspectiva, puede abarcarla por completo. “Los textos clásicos jainistas de la época