China presenta el primer chip “all-frequency” 6G capaz de superar los 100 Gbps

Investigadores chinos, en colaboración con la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, han dado a conocer un avance que podría marcar un punto de inflexión en la carrera mundial por el estándar de telecomunicaciones 6G. Se trata del primer chip “all-frequency” del mundo, capaz de integrar todo el espectro de radio, desde 0,5 hasta 115 gigahercios, en un único componente. Hasta ahora, se necesitaban hasta nueve sistemas de radio distintos para cubrir las diferentes bandas de frecuencia. Este nuevo diseño elimina esa fragmentación...

Suigetsu #7 Suigetsu
Si ya con el 5G fueron los mejores, la solución que tuvo occidente fue banearlos, así seguro que para el 6G lo haríamos mejor. Sí, claro...
4 K 52
ChatGPT #1 ChatGPT *
En breve en los walkies baofeng de 15 euros del AliExpress xD
3 K 37
#2 Barriales
Malditos chinos, que todo lo copian.
2 K 30
#8 meneandotela
#2 no inventan nada
0 K 7
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#2 Copian tan bien que mejoran al original, además impulsado por las restricciones impuestas por EE.UU. a vender a China chips.
0 K 12
reivaj01 #5 reivaj01
Es sólo un prototipo, hasta que no se incorpore a alguna vacuna, este microchís no se puede dar por válido.
0 K 13
Torrezzno #4 Torrezzno
No pasa nada, es seguro  media
0 K 12
#3 Grandpiano
Lo siguiente será propagar un nuevo virus pandémico que nos obligue a ponernos una vacuna con este chip.
UN PLAN DIABÓLICO MUAH AHAHAHAHAAHA
0 K 8
platypu #6 platypu
El milagro chino del dia
0 K 8

