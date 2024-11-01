China presenta el primer chip “all-frequency” 6G capaz de superar los 100 Gbps

Investigadores chinos, en colaboración con la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, han dado a conocer un avance que podría marcar un punto de inflexión en la carrera mundial por el estándar de telecomunicaciones 6G. Se trata del primer chip “all-frequency” del mundo, capaz de integrar todo el espectro de radio, desde 0,5 hasta 115 gigahercios, en un único componente. Hasta ahora, se necesitaban hasta nueve sistemas de radio distintos para cubrir las diferentes bandas de frecuencia. Este nuevo diseño elimina esa fragmentación...