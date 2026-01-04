China prepara el desembarco en España de otra docena de marcas de coches en 2026, con 'traca final' en 2027

MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Leapmotor y Lynk & Co son sólo la punta del 'iceberg'. China prepara el desembarco en España de al menos otra docena de marcas de coches en 2026 que se unirán a las cerca de 20 firmas del gigante asiático que ya operan en el mercado español comercializando sus automóviles con tecnología de última generación y precios asequibles en nuestro país. La 'traca final' de fabricantes chinos de automóviles llegará en 2027 cuando el gigante tecnológico Xiaomi comience a comercializar sus coches eléctricos en Europa.