edición general
4 meneos
24 clics
China prepara el desembarco en España de otra docena de marcas de coches en 2026, con 'traca final' en 2027

China prepara el desembarco en España de otra docena de marcas de coches en 2026, con 'traca final' en 2027

MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Leapmotor y Lynk & Co son sólo la punta del 'iceberg'. China prepara el desembarco en España de al menos otra docena de marcas de coches en 2026 que se unirán a las cerca de 20 firmas del gigante asiático que ya operan en el mercado español comercializando sus automóviles con tecnología de última generación y precios asequibles en nuestro país. La 'traca final' de fabricantes chinos de automóviles llegará en 2027 cuando el gigante tecnológico Xiaomi comience a comercializar sus coches eléctricos en Europa.

| etiquetas: china , coches , automóviles , motor
3 1 1 K 26 actualidad
13 comentarios
3 1 1 K 26 actualidad
#11 tpm1
¿Cuantas de estas marcas seguirán existiendo dentro de unos años en España? Puede ser gracioso el tema de los repuestos.
1 K 19
#6 pirat
Las motos de marcas italianas Benelli y Morini también son ya chinas.
1 K 18
#10 yarkyark
#6 Y Volvo, MG, etc...
0 K 11
#4 Popsandbangs *
Es una pena la selección que nos ha tocado. Estaría bien un poco más de variedad y menos SUV todos iguales.
A ver qué trae Xiaomi.
1 K 17
chewy #13 chewy
#4 pues dos modelos, un sedán y un suv, el suv el yu7 es precioso. Ese será mi próximo coche
0 K 10
#2 yarkyark
Vamos a tener mas marcas de coches que de moviles.
0 K 11
#9 yarkyark *
#8 Pues a este ritmo tengo 2 noticias para ti. Una buena y una mala:

La buena es que no vas a trabajar mas y la mala es que tampoco vas a cobrar.
0 K 11
Apotropeo #1 Apotropeo
Mi teléfono es chino, mi ordenador también, mi novia asiática.
En poco , el coche también.
0 K 8
#3 yarkyark
#1 Y a este ritmo tu trabajo también.
2 K 29
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 El de él no sé. El del hijo seguro
2 K 31
Apotropeo #8 Apotropeo
#3 ahora trabajo como un negro y a la hora de cobrar ,me engañan como a un chino.
:'(
0 K 8
#7 capitan.meneito
#1 y eléctrico, pa joder anlos yankis :-D
1 K 18
#12 Poligrafo
- Ursula Von der Mierden: Sujetadme el cubata.
0 K 7

menéame