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China insta a seguir reforzando su presencia en las islas ante disputas territoriales

China insta a seguir reforzando su presencia en las islas ante disputas territoriales

China anunció el miércoles que seguirá ampliando las más de 11.000 islas que considera suyas, con el fin de gobernarlas mejor, en el marco de una campaña a largo plazo destinada a reforzar su poderío marítimo, asegurarse más recursos naturales y consolidar sus reivindicaciones territoriales. China ha construido islas artificiales, pistas de aterrizaje e instalaciones militares durante los extensos esfuerzos de recuperación de terrenos llevados a cabo durante años en aguas en disputa del mar de la China Meridional.

| etiquetas: china , islas artificiales , pistas de aterrizaje , instalaciones militares
6 0 0 K 81 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 81 actualidad
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Siempre hay que poner el mapa del mar de China meridional  media
3 K 54
#2 Onaj
Todos los países de alrededor de China armándose y nos preguntamos por qué.
3 K 38
#4 Assoka
Porque algunos de ellos tienen bases yankis o colaboración con ellos.

El TODOS sobraba.
1 K 24
#1 Pitchford *
Hoy en día conquistar tierras habitadas ya está mal visto (incluso si es el pueblo elegido), así que queda la conquista de los mares y la Luna.
1 K 22

menéame