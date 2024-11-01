China insta a seguir reforzando su presencia en las islas ante disputas territoriales

China anunció el miércoles que seguirá ampliando las más de 11.000 islas que considera suyas, con el fin de gobernarlas mejor, en el marco de una campaña a largo plazo destinada a reforzar su poderío marítimo, asegurarse más recursos naturales y consolidar sus reivindicaciones territoriales. China ha construido islas artificiales, pistas de aterrizaje e instalaciones militares durante los extensos esfuerzos de recuperación de terrenos llevados a cabo durante años en aguas en disputa del mar de la China Meridional.