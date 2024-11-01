edición general
China impone el etiquetado obligatorio de contenido generado por inteligencia artificial en redes sociales

La carrera por regular la inteligencia artificial avanza a toda velocidad, y China ha decidido tomar la delantera con una de las normativas más estrictas hasta la fecha: la obligación de etiquetar todo el contenido generado por IA en internet, ya sea texto, imágenes, audio, vídeo o cualquier tipo de material virtual. La medida, que entró en vigor el pasado marzo, exige que los proveedores de servicios digitales y las plataformas de redes sociales incorporen etiquetas visibles y marcas invisibles que permitan a los usuarios identificar el origen

#3 bibubibu
Pues una buena idea, las cosas claras desde el principio, para que luego no haya problemas.
Mikhail #2 Mikhail
Creo que al final va a ser más sencillo etiquetar lo que no haya sido generado por IA. :-(
skaworld #1 skaworld
Mola q ilustren la noticia con una imagen cutre generada por IA
#4 eipoc
Comentarios tipo:

A- judeomasonicos para criticar a China porque "patata" y qué malos son.

B- son todos iguales.

C- lo hacen para engañar cuando quieran.

Aquí debajo, por favor.
