China fue adalid de las jornadas interminables 996. Ahora ve que tener a gente trabajando todo el día impide que el país vaya bien

Trabajar 12 horas al día y 6 días a la semana se consideraba la definición de éxito, según la cultura del esfuerzo a cualquier precio y siempre era muy alabada por figuras representativas como Jack Ma, para el que trabajar seis días a la semana es una “auténtica bendición”. No fue el único, muchos grandes CEO lo promueven, como Elon Musk. En España, hace unos días Dabiz Muñoz, habló de esto, no sin polémica. Pero el problema es que con gente todo el día en el trabajo, no hay consumo local y difícilmente las familias pueden tener hijos.