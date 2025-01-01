edición general
3 meneos
7 clics
China emite nuevas normas para reforzar su control sobre el suministro de tierras raras

China emite nuevas normas para reforzar su control sobre el suministro de tierras raras

China, principal proveedor de tierras raras del mundo, ha emitido un conjunto de normas "provisionales" para reforzar el control sobre la extracción, fundición y separación de tierras raras. Las compañías deberán llevar a cabo sus actividades de extracción, fundición y separación "dentro de límites de cuotas aprobadas" y "cumplir estrictamente" con leyes y normativas administrativas. Los productores deberán mantener "registros precisos" de flujos de productos y subir los datos a un sistema de información de trazabilidad para estos minerales.

| etiquetas: china , control , suministro , tierras raras , extracción , fundición , separación
3 0 0 K 47 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 47 actualidad

menéame