China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea

La UE ha anunciado que tomará "todas las medidas necesarias para defender a los productores europeos" y que la investigación de China para imponer estos aranceles "no se ajustaba a las normas de la Organización Mundial del Comercio". China impondrá la medida el próximo miércoles
| etiquetas: china , ue , aranceles , carne de cerdo
Los aranceles de Trump, por lo visto si, faltó tiempo para aceptarlos.
En la UE somos subnormales. Ahora nos caen de todos los lados por idiotas.
#1 Claro, claro. Los aranceles de Trump, esos si que se adaptan a toda normativa...
Eres El zanahorio europedo, pero con mas modales, otro genero, woke y escondes mejor tu estupidez
Y digo gracias, porque soy anticolonizador
Deberíamos estar contentos, ¿no?
China, ese país que nos viene tan bien para comerciar pero que tu primo yanki te dice que no y les tratas mal. Aquellos te devuelven la hostia y lloras. El primo yanki se descojona en un rincón viendo la escena.
si los tuvieran, harian un kennedy a la ursula y compañia
Lo dije
La OMC es el pito del sereno , cuando antes cierren la puerta , mejor, visto lo visto.
Malísima noticia para los 4 señoritos y sus granjas de cerdos.