China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea

China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea

La UE ha anunciado que tomará "todas las medidas necesarias para defender a los productores europeos" y que la investigación de China para imponer estos aranceles "no se ajustaba a las normas de la Organización Mundial del Comercio". China impondrá la medida el próximo miércoles

Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
No haber puesto aranceles a los coches de China
javibaz #1 javibaz
"no se ajustaba a las normas de la Organización Mundial del Comercio"
Los aranceles de Trump, por lo visto si, faltó tiempo para aceptarlos. :palm: :palm:
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
xD xD xD xD xD
En la UE somos subnormales. Ahora nos caen de todos los lados por idiotas.

#1 Claro, claro. Los aranceles de Trump, esos si que se adaptan a toda normativa...
#7 konde1313
Pues, nada, por culpa del PP Europeo no podemos vender a China y nos hemos abierto a la competencia de basura de USA. A ver cuánto tarda el tonto de Feijóo en culpar a Sánchez.
azathothruna #4 azathothruna *
Gracias Ursula.
Eres El zanahorio europedo, pero con mas modales, otro genero, woke y escondes mejor tu estupidez
Y digo gracias, porque soy anticolonizador
salteado3 #9 salteado3
¿Pero no quedamos que China era una amenaza estratégica? ¿No deberíamos dejar de importar y exportar nada a China?
Deberíamos estar contentos, ¿no?

China, ese país que nos viene tan bien para comerciar pero que tu primo yanki te dice que no y les tratas mal. Aquellos te devuelven la hostia y lloras. El primo yanki se descojona en un rincón viendo la escena.
ipanies #5 ipanies
Pues en mi provincia, Huesca, está noticia va a sentar como una patada en los huevos a muchos paisanos o_o
azathothruna #6 azathothruna
#5 Tienen webos?
si los tuvieran, harian un kennedy a la ursula y compañia
Lo dije
LoboAsustado #8 LoboAsustado
Me parece correctisimo lo que han hecho los chinos. En la UE, si veian que no se podia competir con coches chinos con empresas de participacion estatal que bajan los precios , deberian haber participado las empresas automovilisticas de la misma forma que china en vez de coserlos a aranceles. Si a ellos les funciona ,a nosotros tambien , ¿no?
La OMC es el pito del sereno , cuando antes cierren la puerta , mejor, visto lo visto.
Cehona #10 Cehona
¿Y no es culpa de Sánchez? Qué raro, tanto meterse con que coquetea con Huawei para la propaganda pepera...
Connect #14 Connect
Los más preocupados, los Uigures. :troll:
#12 Aas59
No me jodas que en mi pueblo, todos tenemos granjas de cerdos.!!!!
Juanfernando_Martin_Alba #15 Juanfernando_Martin_Alba
Que manera más asquerosa de llevar a toda europa y a todo el pueblo europeo a la ruina . Esta gentuza de dirigentes no miran en absoluto por los pueblos y por los europeos , están al servicio de los grandes capitales y las élites corporativas ,y a nosotros que nos vayan dando , llegará el momento que habrá que levantarse si queremos sobrevivir .
Oilegor #11 Oilegor
Buenisima noticia para nuestro país y nuestro medio ambiente.
Malísima noticia para los 4 señoritos y sus granjas de cerdos.
#13 Aas59
#11 Las granjas de cerdos no son de cuatro señoritos, son de familias que se ganan la vida con esto. Tú funcionario seguro!! Me equivoco?
