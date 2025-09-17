Los chimpancés toman el alcohol equivalente a dos o tres cañas de cerveza al día

La atracción humana por las bebidas alcohólicas podría ser, en buena medida, una herencia de sus ancestros primates. Y en cierto modo, es algo que compartimos con nuestros parientes vivos más cercanos: de acuerdo con un nuevo estudio, que publica este miércoles la revista científica Science Advances, los chimpancés consumen diariamente dosis elevadas para su peso corporal, a través de la fruta que forma parte de su alimentación habitual.



Un equipo integrado por biólogos de la Universidad de California en Berkeley (EE UU) analizó más de 500...