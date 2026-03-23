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Cesintra movilizará a los transportistas si no se rebaja más el precio del gasóleo

La asociación ha calificado de «insuficientes, decepcionantes y perjudicIales» las medidas adoptadas por el Gobierno

| etiquetas: casintra , camioneros , asturias , huelga , combustible , diésel
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2 comentarios
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#1 Almirantecaraculo *
Contra los dueños de gasolineras? Ah, no, que son coleguitas, y entre mafias, digo patrones, no se pisan la manguera.
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#2 Cuchifrito
Que repercutan el coste a sus clientes no? Que yo sepa no es un sector regulado, que tiren de libre competencia.
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