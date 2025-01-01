Cerrado un restaurante en Lleida después de viralizarse un video en que una trabajadora aplastaba una rata con el pie  

El ayuntamiento de Aitona ha cerrado el restaurante Can Joan tras detectar una inspección de Sanidad una serie de faltas de higiene, conservación de alimentos y salubridad en general. La inspección se activó apenas unas horas después de viralizarse un vídeo grabado por un cliente en el que podía observarse cómo una trabajadora del local aplastaba una rata con un pie y, sin abandonar sus tareas manuales, se giraba para ocultar el cadáver del roedor debajo de la barra del restaurante con el otro pie.
| etiquetas: ratas , chafar , can joan , restaurante , asquerosidad
Hace muchos años tuve un bar donde dentro de una máquina recreativa me trajeron un nido de ratones. Hasta que localizamos y atrapamos a todos los integrantes los cepos abarrotaban todas las esquinas, pero si cuando trabajabas se activaba un cepo esperabas que no hubiera nadie para "recogerlo".
Se de buena tinta que esos problemas existen más a menudo de lo que uno desea, y que muchos locales hacen todo lo posible para acabar con las plagas residentes,… » ver todo el comentario