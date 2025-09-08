Cerradas todas las bateas de mejillón en la Ría de Vigo

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), organismo dependiente de la Consellería do Mar, notificó en las últimas horas el cierre cautelar de más viveros flotantes. La prohibición de extraer mejillón se entiende a toda la Ría de Vigo tras la clausura este fin de semana de los polígonos de Redondela A, B y C por la presencia de la toxina paralizante (PSP). En la ría viguesa solo permanecía abierto ayer domingo el de Redondela A, que es de ostra. En la Ría de Pontevedra el cierre es total desde finales del me