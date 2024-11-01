edición general
3 meneos
8 clics
CEO de Renault entra en modo de reducción de costos tras la caída de las acciones

CEO de Renault entra en modo de reducción de costos tras la caída de las acciones

Renault atraviesa una fuerte caída en ventas y en el valor de sus acciones, lo que llevó al nuevo CEO, François Provost, a activar un plan de reducción de costos. Busca adoptar mayor eficiencia inspirada en fabricantes chinos y aprovechar tecnología de Geely, aunque enfrenta resistencia interna y del gobierno francés. Ha revertido varias decisiones de su predecesor, Luca de Meo, recortado inversiones y replanteado proyectos. El martes presentará su plan “FutuREady”, con el reto de recuperar competitividad y confianza de los inversores.

| etiquetas: renault , provost , futuready
2 1 0 K 31 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
#2 tropezon
Luca di Meo salvó Renault, y este nuevo CEO está recortando.
Por lo pronto ha pedido a las fábricas españolas bajar un 20% el coste de fabricación, sobre todo bajando el absentismo.
¿Se marcará un Stellantis con Tavares?
1 K 32
#3 Barriales
#2 la salvo y la aupo.
0 K 8
#1 DenisseJoel
Que quede claro que lo que entró en modo de reducción de costos no fue Renault, sino su CEO.
0 K 11

menéame