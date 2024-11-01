CEO de Renault entra en modo de reducción de costos tras la caída de las acciones

Renault atraviesa una fuerte caída en ventas y en el valor de sus acciones, lo que llevó al nuevo CEO, François Provost, a activar un plan de reducción de costos. Busca adoptar mayor eficiencia inspirada en fabricantes chinos y aprovechar tecnología de Geely, aunque enfrenta resistencia interna y del gobierno francés. Ha revertido varias decisiones de su predecesor, Luca de Meo, recortado inversiones y replanteado proyectos. El martes presentará su plan “FutuREady”, con el reto de recuperar competitividad y confianza de los inversores.