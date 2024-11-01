El CEO de Coinbase, Armstrong, retiró 550 millones de dólares mientras COIN cayó un 50%(ENG)

Las acciones de Coinbase tienen dificultades para mantenerse a flote, ya que el mercado de criptomonedas registra índices negativos por doquier. En este contexto, el jefe de investigación de activos digitales de VanEck reveló que Brian Armstrong vendió más de 1,5 millones de acciones de Coinbase entre abril de 2025 y enero de 2026. Esto le permitió generar aproximadamente 550 millones de dólares en ganancias.