El Centro de la Memoria montará una recreación actualizada de una logia masónica
La nuestra estructura se instalará en un espacio próximo al de la actual sala masónica. El hall también será reformado, así como los espacios dedicados a la Guerra Civil
|
archivo salamanca
memoria histórica
masonería
actualidad
3 comentarios
#1
Lenari
Después de la obsesión con los judíos, ya lo que le faltaba a la izquierda moderna, ¡ahora también obsesionada con las logias masónicas!
#2
Feindesland
#1
Próximo monumeto en madrid: "A la unidad de destino en lo universal"
#3
Lenari
#2
"Una, grande e inclusiva"
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
